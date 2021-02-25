رئيس جامعة بيشة يدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

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انطلقت بمركز الخدمات الطبية بجامعة بيشة، أمس الأربعاء (12 رجب 1442هـ)، الحملة الوطنية للتحصين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمحافظة بيشة، وتلقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي أول جرعة من اللقاح، مدشنًا الحملة التي تستضيفها الجامعة بالشراكة مع وزارة الصحة.

ورفع صفحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- أيدهما الله- على اهتمامها وجعلهما اللقاح بمتناول مواطني ومقيمي هذا الوطن المعطاء، داعيًا الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم، ودعمًا للجهود الوطنية لمواجهة هذا الوباء.

وقال الدكتور صفحي: إن مشاركة الجامعة في حملة التحصين الوطنية تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من جائحة كورونا بمختلف الوسائل، ومن أهمها التغطية الشاملة باللقاحات المعتمدة وصولًا إلى السيطرة الكاملة بإذن الله. وأوضح سعادة عميد كلية الطب المشرف على مركز الخدمات الصحية الدكتور مشبب الغامدي أن حملة التحصين في مركز الخدمات الصحية لجامعة بيشة تهدف إلى إيصال لقاحات (كوفيد-19) المعتمدة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية في المحافظة بعد تسجيلهم على الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الجامعة ستتولى جدولة استلام اللقاحات بالتنسيق مع وزارة الصحة، واستلام وتخزين وإعطاء اللقاحات للمستفيدين حسب الأوليات المحددة من قبل الوزارة وفق الفئات والأعمار، وكذلك تطبيق الإجراءات القياسية في إعطاء اللقاحات ومعالجة النفايات الطبية حسب الأدلة والمعايير المعتمدة.

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