رجل يبتلع سماعته الـ AirPods أثناء نومه بالخطأ

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

صُدم رجل ماساتشوستس الذي استيقظ فجأة وهو يكافح من أجل التنفس، عندما أخبره الأطباء أنه ابتلع واحدة من أجهزة AirPods الخاصة به أثناء نومه.

ابتلع صور AirPods بالخطأ:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ذهب براد غوتييه، 38 عامًا، من وورسيستر، إلى المستشفى يوم الثلاثاء بعد أن تُرك مُقيِّمًا أثناء محاولته شرب كوب من الماء بعد الاستيقاظ، وكشفت الأشعة السينية أن إحدى سماعاته اللاسلكية من شركة أبل قد انحصرت في مريئه.

وقال جوتييه: “في تلك المرحلة توقفت لمدة 10 دقائق عن التفكير في الأمر، لكننا قررنا جميعًا أنه سيكون أكثر أمانًا من الأسف للذهاب إلى المستشفى، حسبما أفادت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

رجل محظوظ:

وأضاف: “كان الأمر مضحكًا جدًّا، عندما غادرت عاملة المستشفى الغرفة، سمعت قليلًا من الثرثرة في الخارج، ثم عادت وقالت: “لقد ابتلعتها”، في الوقت الذي يعتقد فيه أن AirPod دخلت فمه بطريقة ما أثناء نومه بعد أن ذهب إلى الفراش وهي بجانبه.

وكان هناك خطر على غوتييه قبل إجراء تلك العملية، ولكن لحسن الحظ، كانت الجراحة ناجحة بالفعل وتمكن غوتييه من تناول وجبة بعد فترة وجيزة وحتى العودة إلى المنزل للعمل، وشكر الموظفين على جهودهم لكنه قال مازحًا: إنه بينما لا تزال سماعة الرأس المسترجعة تعمل، تعطلت وظيفة الميكروفون في رحلتها إلى معدته.







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