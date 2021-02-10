رد النصر الأول بعد ظهور أزمة المنع من التسجيل لـ 3 فترات

المواطن - محمد سمعه

عقب نادي النصر للمرة الأولى على خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي حذر العالمي من إمكانية معاقبته بمنعه من قيد اللاعبين والصفقات الجديدة لـ3 فترات، في حال عدم سداد باقي مستحقات غلطة سراي التركي بشأن صفقة المدافع البرازيلي مايكون.

وقال عبدالرحمن الشهري عضو مجلس إدارة النصر عبر حسابه في “تويتر”: “ردًّا على بعض الاستفسارات صدر قرار FIFA بتاريخ 20 يناير فيما يخص المبالغ المستحقة لنادي غلطة سراي، ونؤكد بأنها تأتي ضمن الالتزامات المالية ذات الأولوية في خطط عمل الإدارة لحلّها، وفق إستراتيجية منظمة، ونطمئن الجميع بأن القرار لن يكون له أي تأثير سلبي على النادي حاليًّا أو مستقبلًا”.

النصر لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية:

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد قررت في وقت سابق عدم منح العالمي بجانب 4 أندية أخرى، وهي؛ الاتحاد، الباطن، الوحدة والاتفاق شهادة الكفاءة المالية، ما ترتب عليه عدم إبرامهم لأي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن مصدر في العالمي علّق على هذه الأزمة قائلًا: “الخطاب يخص قيمة انتقال مايكون من نادي غلطة سراي، والمبلغ الواجب دفعه حوالي 7 ملايين ريال.. هناك أمر مهم في هذا الموضوع، أن الفيفا سيرفع المنع عن النادي بمجرد سداده المبلغ المستحق للنادي التركي، وسيكون قادرًا على إجراء التعاقدات”.

أزمة العالمي سوف تنتهي خلال أيام:

وتابع: “بمعنى أصح سيكون العالمي قادرًا على تسجيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، وغير صحيح أن النادي معرض للشطب.. الإدارة تعمل حاليًا على دفع المبلغ اللازم لرفع المنع، وهذا الموضوع سينتهي خلال أيام، ولن يتم فرض عقوبات إضافية على النادي”.

واختتم المصدر تصريحاته لموقع “كووورة”، قائلًا: “لا زالت إدارة الفريق تعمل على تسجيل لاعب بدلًا من الكوري كيم، وقدمنا ملفًا متكاملًا حول أحقيتنا بتسجيل لاعب عوضًا عنه، وهذا دليل على الإدارة واثقة من حل الأزمة الحالية سريعًا”.







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