رد حاسم على عدم احتساب ركلة جزاء لـ أبها ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف الخبير التحكيمي محمد ريشة حقيقة وجود ركلة جزاء لم تُحتسب لنادي أبها في الشوط الأول أمام الهلال.

وكان الحكم الأوزبكي تاتاشيف تعرض لانتقادات، بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لـ أبها بعد تدخل محمد جحفلي مدافع الأزرق على أحد لاعبي أبها خلال أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

وتحدث ريشة المحلل التحكيمي لـ”الرياضية” مؤكدًا بأن قرار الحكم الأوزبكي كان صحيحًا بعدم احتساب ركلة جزاء لـ أبها بالدقيقة الـ34 معللًا بأن محمد جحفلي أبعد الكرة بدون وجود أي خطأ لمصلحة اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج.

الهلال يخرج متعادلًا بالشوط الأول

وأنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول أمام ضيفه أبها بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأبهاوي سريعًا في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الحادية عشرة عبر اللاعب رياض شراحيلي، ثم تعادل بعدها بدقيقتين المهاجم صالح الشهري للزعيم.

وتُقام المباراة على ملعب “الملز” في الرياض، حيث يطمح الأزرق إلى تحقيق الفوز، وذلك من أجل استعادة صدارة دوري المحترفين من نادي الشباب.

ويغيب عن مباراة الهلال وأبها، 5 لاعبين من الأزرق وهم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وعلي البليهي ومتعب المفرج وسلمان الفرج وسالم الدوسري.

خسارة مدوية أمام النصر قبل لقاء أبها

يذكر أن الزعيم، كان خسر لقب السوبر السعودي يوم السبت الماضي، بعد هزيمته أمام النصر بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل أثار الجدل قبل لقاء الزعيم وأبها، بإشارته إلى أن إدارة فهد بن نافل قررت إقالة المدرب لوشيسكو لكنها تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن القرار.







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