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رد فعل رونالدو الغريب تجاه حكم لقاء يوفنتوس ضد روما
بعد رفضه احتساب هدف ثانٍ له باللقاء

رد فعل رونالدو الغريب تجاه حكم لقاء يوفنتوس ضد روما

2021/02/06
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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رد فعل رونالدو الغريب تجاه حكم لقاء يوفنتوس ضد روما كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس ضد روما - المصدر @juventusfcen
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 أحداث مباراة يوفنتوس ضد روما:
2 اليوفي يصعد للمركز الثالث:

أقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، على إظهار رد فعل غريب وذلك تجاه الحكم دانييلي أورساتو حكم لقاء يوفنتوس ضد روما، الذي انتهى بفوز اليوفي بثنائية دون رد في الدوري الإيطالي.

وكان رونالدو سجل الهدف الأول لفريق يوفنتوس بالدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول، وأعتقد أنه سجل هدفًا ثانيًا بالدقيقة الـ22 لكن الحكم أورساتو لم يحتسبه بعد تصويبة رونالدو الصاروخية، بسبب أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

رونالدو رفض تصديق الحكم أورساتو ونظر إلى ساعته ليرى إذا ما كان كلام الحكم صحيحًا، فما كان من حكم اللقاء إلا أن ضحك على رد فعل رونالدو وتصرفه.

وحسم اليوفي قمة يوفنتوس ضد روما بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي موسم 2020/ 2021.

أحداث مباراة يوفنتوس ضد روما:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي يوفنتوس، حيث أسفر ذلك عن الهدف الأول للبيانكونيري عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقة الثالثة عشرة.

وواصل لاعبو اليوفي ضغطهم سعيًا لإحراز الهدف الثاني ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتقدم يوفنتوس بهدف دون رد.

يوفنتوس ضد روما
جانب من لقاء يوفنتوس وروما – المصدر @juventusfcen

وفي الشوط الثاني من لقاء يوفنتوس ضد روما، تراجع أداء البيانكونيري مما أعطى الفرصة لفريق روما للبحث عن إحراز الهدف الأول وذلك عن طريق الهجمات الخطيرة للاعب الأرميني هنريك ميختاريان، ولكن دون جدوى، في ظل تألق غير طبيعي من الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني في المباراة عبر لاعب روما روجير دا بالخطأ في مرماه بالدقيقة السبعين.

ولم يحدث أي جديد في المباراة لتنتهي بتفوق يوفنتوس بهدفين دون رد على روما في لقاء أُقيم على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق يوفنتوس.

اليوفي يصعد للمركز الثالث:

يذكر أنه بعد نهاية قمة يوفنتوس ضد روما، صعد اليوفي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 42 نقطة، بينما هبط روما للمركز الرابع متجمدًا رصيده عند 40 نقطة.


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