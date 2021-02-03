رسالة بغلف لنجوم النصر قبل لقاء التعاون بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

وجه عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، رسالة مهمة للاعبي الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك قبل مواجهة نادي التعاون غدًا الخميس بالجولة السابعة عشرة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد بغلف قائلًا عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأربعاء: “بتوفيق الله ثم بجهود نجومنا وبعد تحقيق كأس السوبر بجدارة وبثلاثية كادت تكون تاريخية مثل شربة ماء، نصرنا سيخوض المباراة الأصعب غدًا للاستمرار في حصد النقاط، كل التوفيق لنجومنا الأبطال”.

موعد مباراة النصر والتعاون :

وسيواجه العالمي، فريق التعاون في تمام الثامنة والربع من مساء الغد الخميس على ملعب “مرسول بارك” في الرياض بالجولة السابعة عشرة.

العالمي في المركز السابع :

ويحتل العالمي المركز السابع بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، أما التعاون فيحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ونجح المدرب الكرواتي ألين هورفات في قيادة النصر للعودة لطريق الفوز بعد البداية المتعثرة التي حققها الفريق ببداية الموسم الحالي مع المدرب البرتغالي السابق روي فيتوريا.

وكان النصر نجح في الفوز بلقب السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الهلال السبت الماضي بثلاثية دون رد، كما حقق نسخة 2019 على حساب فريق التعاون.







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