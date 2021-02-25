رسالة حسين عبدالغني تحرم الهلال من تنفيذ مخططه

المواطن - محمد سمعه

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نجح لاعبو فريق النصر في تنفيذ رسالة حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي بحذافيرها في مباراة الهلال الماضية، التي انتهت بفوز العالمي بهدف دون رد.

وكان حسين عبدالغني قال لنجوم النصر نصًا قبل مواجهة الهلال: ” نحن أسرة واحدة، والمحك الحقيقي لنا هو الخروج من موقفنا الحالي ومن تذبذب المستوى، عن طريق الفوز على الهلال خاصة أنه عاد للمنافسة على اللقب” وفقًا لـ صحيفة “مكة”.

وأدت الرسالة إلى إرسال الحماس للاعبي العالمي، الذين قدموا مستوى أكثر من رائع أمام الأزرق، ونجحوا في محو الصورة السلبية التي ظهر بها الأصفر في مباراتي الشباب والقادسية قبل الديربي.

رسالة حسين عبدالغني أفادت النصر أكثر من الهلال

كما أن رسالة حسين عبدالغني ساهمت في صعود النصر مركزين من التاسع إلى السابع، وحرمت الهلال من تقليص الفارق مع الشباب المتصدر إلى نقطتين، ليظل الفارق بين الهلال والشباب خمس نقاط قبل انطلاق مباريات الجولة الحادية والعشرين.

مواجهتا الهلال والنصر في الدوري

وسيواجه الهلال، فريق الفتح بالجولة الحادية والعشرين، مساء يوم الأحد المقبل، ويلعب في نفس اليوم أيضًا فريق النصر مع ضيفه أبها، حيث تُقام المباراة على ملعب “مرسول بارك” معقل العالمي في الرياض.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني برصيد 36 نقطة، أما النصر فيتواجد بالمركز السابع برصيد 28 نقطة.

وكانت إدارة الهلال أقالت المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق عقب الخسارة من ضمك في الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين.

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