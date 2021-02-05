رسالة عادل التويجري لـ إدارة النصر بسبب عنف بيتروس

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي عادل التويجري رسالة مهمة لإدارة نادي النصر، وذلك بسبب عنف اللاعب البرازيلي بيتروس.

وتحدث التويجري لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “في لقاء التعاون الحكم حرم سكري القصيم من ركلة جزاء صحيحة ضد العالمي، وبيتروس يواصل عنفه ضد الخصوم، فعلها ضد سلمان الفرج وفعلها في لقاء التعاون”.

بيتروس مرعب للخصوم بسبب عنفه

وأضاف عادل التويجري: “على إدارة العالمي الجلوس مع بيتروس وتهدئته لأنه أصبح مرعب بسبب عنفه وأذيته للخصوم”.

وكان بيتروس تدخل بعنف على القدم اليمنى للاعب سلمان الفرج في لقاء السوبر السعودي بين الهلال والعالمي يوم السبت الماضي، مما تسبب في خروج سلمان الفرج من المباراة متأثرًا بإصابته.

وتمكن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، من الفوز على التعاون بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح العالمي في إحراز ثلاثية عبر كل من سامي النجعي وعبدالرزاق حمدالله وعبدالمجيد الصليهم.

موعد مباراة النصر المقبلة

سيواجه العالمي يوم الثلاثاء المقبل، فريق الفتح ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







شارك الخبر