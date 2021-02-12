رسالة محمد صلاح المؤثرة لجماهير ليفربول

المواطن - محمد سمعه

حرص المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة مؤثرة لجماهير الفريق، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر يناير الماضي.

وتحدث صلاح لموقع النادي الرسمي قائلًا بأنه يكون سعيدًا عندما يُسجل وتساهم أهدافه في فوز الريدز، مضيفًا أنه يكون حزينًا عندما يُسجل وفريقه يخسر المباريات.

محمد صلاح يكشف وعده لجماهير ليفربول:

وأكد صلاح في رسالته أنه سيقاتل مع زملائه في صفوف ليفربول للفوز بالمباريات المقبلة وتحقيق النتائج الإيجابية.

وتابع محمد صلاح أنه يفتقد دعم جماهير ليفربول، مشيرًا إلى أنه يشعر بدعمهم الكامل والدائم رغم غيابهم عن ملعب الأنفيلد بسبب جائحة كورونا.

فابينيو يغيب عن مواجهة ليستر سيتي:

من ناحية أخرى، يواجه الفريق الكروي الأول بـ ليفربول الإنجليزي أزمة، وذلك قبل مواجهة نادي ليستر سيتي غدًا السبت بالجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021.

وأكد المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز، بحسب الموقع الرسمي للنادي، أن الريدز سيخوض مواجهة ليستر سيتي بدون فابينيو الذي يُعاني من إصابة عضلية.

كذلك تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة فابينيو في لقاء الريدز ولايبزيج الألماني المقرر يوم الثلاثاء القادم بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما ذكر كلوب على أن لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا سيحتاج لـ14 يومًا أو 21 يومًا من أجل التعافي من إصابة تعرض لها بالركبة في ديسمبر الماضي.







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