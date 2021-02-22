رسالة موناكو إلى Barcelona

المواطن - محمد سمعه

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قدم نجوم فريق موناكو الفرنسي رسالة بشكل غير مباشر للاعبي Barcelona الإسباني، وذلك بعد فوز موناكو على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وهو منافس الفريق الكتالوني حاليًا بـ دوري أبطال أوروبا.

Barcelona سقط بالرباعية في مرحلة الذهاب

وكان باريس سان جيرمان، تفوق على برشلونة برباعية لهدف يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة نادي موناكو أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

وقدم فريق موناكو أداءً مميزًا أمام نادي باريس سان جيرمان حيث فاز بثنائية نتيجة الضغط العالي والتركيز في الفرص التي أُتيحت لفريق الإمارة الفرنسية.

نص رسالة موناكو لجماهير البارشا

واعتبر جمهور Barcelona، أن فوز موناكو على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء بمثابة رسالة للفريق الكتالوني أنه قد يكون قادرًا على الفوز بفارق ثلاثة أهداف في ملعب النادي الباريسي، في حال نجح في التركيز في إنهاء الهجمات التي ستُتاح له أمام بطل فرنسا رغم صعوبة المهمة.

جدير بالذكر أن برشلونة كان سقط أمس الأحد في فخ التعادل ضد نادي قادش بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بهدف لكل فريق، حيث تقدم ليونيل ميسي لبرشلونة بالدقيقة الـ33 من ركلة جزاء، بينما سجل أليخاندرو فيرنانديز لقادش من ركلة جزاء.

وستُقام مباراة العودة بين Barcelona وباريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس في شهر مارس المقبل.

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