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رسالة موناكو إلى Barcelona
قبل المواجهة الأوروبية

رسالة موناكو إلى Barcelona

2021/02/22
الساعة 3:13 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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رسالة موناكو إلى Barcelona لاعبو موناكو في مباراة باريس سان جيرمان - المصدر @AS_Monaco_EN
المواطن - محمد سمعه

العناوين الفرعية
1 Barcelona سقط بالرباعية في مرحلة الذهاب
2 نص رسالة موناكو لجماهير البارشا

قدم نجوم فريق موناكو الفرنسي رسالة بشكل غير مباشر للاعبي Barcelona الإسباني، وذلك بعد فوز موناكو على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وهو منافس الفريق الكتالوني حاليًا بـ دوري أبطال أوروبا.

Barcelona سقط بالرباعية في مرحلة الذهاب

وكان باريس سان جيرمان، تفوق على برشلونة برباعية لهدف يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة نادي موناكو أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

وقدم فريق موناكو أداءً مميزًا أمام نادي باريس سان جيرمان حيث فاز بثنائية نتيجة الضغط العالي والتركيز في الفرص التي أُتيحت لفريق الإمارة الفرنسية.

Barcelona
نجوم موناكو في لقاء باريس سان جيرمان – المصدر @AS_Monaco_EN

نص رسالة موناكو لجماهير البارشا

واعتبر جمهور Barcelona، أن فوز موناكو على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء بمثابة رسالة للفريق الكتالوني أنه قد يكون قادرًا على الفوز بفارق ثلاثة أهداف في ملعب النادي الباريسي، في حال نجح في التركيز في إنهاء الهجمات التي ستُتاح له أمام بطل فرنسا رغم صعوبة المهمة.

جدير بالذكر أن برشلونة كان سقط أمس الأحد في فخ التعادل ضد نادي قادش بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بهدف لكل فريق، حيث تقدم ليونيل ميسي لبرشلونة بالدقيقة الـ33 من ركلة جزاء، بينما سجل أليخاندرو فيرنانديز لقادش من ركلة جزاء.

وستُقام مباراة العودة بين Barcelona وباريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس في شهر مارس المقبل.

 


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