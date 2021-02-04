رسالة نصية من تطبيق توكلنا شرط دخول المجمعات والدوائر الحكومية

المواطن - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه سيتم توجيه رسالة نصية بالحالة الصحية للمستفيدين وذلك لحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق وهذه الرسالة تعتبر شرطًا للدخول إلى المجمعات والدوائر الحكومية وذلك في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ماذا تضم رسالة تطبيق توكلنا ؟

وقال التطبيق إن الرسالة النصية سوف تتضمن: اسم المستفيد، ورقم الهوية الوطنية الخاصة به وحالته الصحية وتاريخ صلاحية الحالة الصحية حيث ستكون الرسالة صالحة لفترة مؤقتة وبعدها سيتم تحديث الحالة بحسب مستجدات التطبيق.

سبب توقف توكلنا

وأوضحت إدارة توكلنا في وقت سابق أن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، ويعمل الفريق التقني بشكلٍ متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

التسجيل في توكلنا

يذكر أن التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا أبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

تفعيل توكلنا إلزامي

وكانت العديد من الوزارات والأمانات والجهات والدوائر الحكومية أعلنت أن تفعيل التطبيق شرط إلزامي لدخول الدوائر الحكومية ومقار الوزارات وفروعها وكذلك شرط دخول الأسواق والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات بشرية.







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