رسميًا .. الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم للأندية

المواطن - محمد سمعه

تُوج الأهلي المصري مساء اليوم الخميس بالميدالية البرونزية والمركز الثالث لـ بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي بالميراس البرازيلي بنتيجة 3-2 في ركلات الجزاء الترجيحية.

الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وبالميراس

وكان الشوط الأول من المباراة، بدأ بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي الأهلي، حيث أهدر عمرو السولية وبعده محمد مجدي قفشة فرصة إحراز الهدف الأول للأهلي في الشوط الأول.

وبعد ذلك لم يظهر نادي بالميراس في الكثير من الفرص الخطيرة على شباك الأهلي في ظل تألق كبير من الحارس المصري المميز محمد الشناوي.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبالميراس

وفي الشوط الثاني، استمر الأهلي المصري في ضغطه الهجومي سعيًا لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وشهدت المباراة إصابة اللاعب طاهر محمد طاهر، ليدخل بدلًا منه اللاعب أكرم توفيق، وذلك من أجل التأمين الدفاعي.

ولم تتغير النتيجة لينتهي الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ليفوز الأهلي بـ 3 ركلات مقابل ركلتين للفريق البرازيلي، حيث سجل للأهلي النيجيري جونيور أجايي ومحمد هاني والمغربي بدر بانون، بينما أهدر للمارد الأحمر كل من مروان محسن وعمرو السولية.

وكان الحارس محمد الشناوي تألق وتصدى لركلتي جزاء من لاعبي نادي بالميراس.







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