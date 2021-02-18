رسميًا .. الهلال يعلن غياب صالح الشهري لشهر ويكشف تفاصيل إصابة جانج هيون

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال قبل قليل عن تفاصيل إصابة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو بعد مشاركته في مباراة الاتفاق التي انتهت بفوز الزعيم بثلاثية لهدف.

تفاصيل إصابة مدافع الهلال

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر تويتر أن جانج هيون سو تعرض لإصابة في العضلة الضامة وسيُجري أشعة للوقوف على حالته.

وأكد النادي أن صالح الشهري سوف يغيب عن مباريات الأزرق لمدة شهر بسبب تعرضه لتمزق في عضلات البطن الجانبية.

صالح الشهري سيغيب عن مباراة النصر

يذكر أن صالح الشهري انضم لقائمة المصابين في صفوف الأزرق قبل مواجهة النصر يوم الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق، حقق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال إنجازًا فريدًا له بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما سجل ثنائية في شباك نادي الاتفاق مساء اليوم الخميس.

وأصبح جوميز أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الزعيم في تاريخ دوري المحترفين برصيد 62 هدفًا، متفوقًا على اللاعب ياسر القحطاني نجم الزعيم السابق الذي أحرز 61 هدفًا.

وكان جوميز عانى من الانتقادات مؤخرًا، قبل أن يتمكن من تسجيل هدفين في شباك نادي الاتفاق، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

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