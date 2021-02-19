رسميًّا .. الهلال يفقد 7 لاعبين أمام النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن إصابة مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو بتمزق في العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن مواجهة النصر يوم الثلاثاء المقبل في ديربي الرياض المنتظر.

وبعد إصابة هيون سو فإن الزعيم سيفقد 7 لاعبين في لقاء النصر وهم “هيون سو، هتان باهبري، سلمان الفرج، الحارس عبدالله المعيوف، صالح الشهري، محمد كنو، مد الله العليان”.

وكان هيون سو تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وذلك بعد أن شارك بلقاء الهلال والاتفاق أمس الخميس بالجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والنصر:

جدير بالذكر أن لقاء الهلال والنصر سيقام على ملعب “مرسول بارك” معقل العالمي في الرياض، يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري المحترفين.

وأكد الأزرق أيضًا أن صالح الشهري سوف يغيب عن مباريات الأزرق لمدة شهر بسبب تعرضه لتمزق في عضلات البطن الجانبية.

وكان الزعيم، حقق الفوز أمس الخميس على الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر العالمي من فريق القادسية بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ19.

الزعيم في الوصافة:

ويحتل الزعيم حاليًّا المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد النصر في المرتبة التاسعة.

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