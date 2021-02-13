رغد صدام حسين : إيران استباحت العراق

المواطن - متابعة

أدانت رغد صدام حسين ممارسات إيران تجاه العراق، وقالت إن إيران استباحت العراق، مؤكدة رفضها تقسيم بلادها.

ومن المقرر أن تكشف رغد صدام حسين عن ذكرياتها مع والدها صدام حسين في لقاء خاص وحصري على ⁧قناة “العربية”، يبث يوميا بدءاً من الاثنين، ويذاع الجزء الأول منه على الساعة 16:00 غرينتش، 7:00 بتوقيت ⁧السعودية.

الوضع الراهن بالعراق

وتكشف رغد صدام حسين أيضاً، في سلسلة لقاءات على “العربية”، عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة.

كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق، ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.

إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة والدها صدام حسين الآن.

تفاصيل مقتل زوجها

وستكشف رغد صدام حسين عن تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.

كما لن يخلو اللقاء من الحديث عن الكثير من الذكريات التي جمعتها مع والدها، وظروف زواجها من حسين كامل ثم مقتله.







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