رقم يمنح الأفضلية لـ الهلال على النصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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أصبح نادي الهلال الفريق الأكثر تمريرًا في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متفوقًا على النصر والشباب والعين.

الهلال متفوقًا على النصر والشباب بعد مرور 20 جولة:

وجاء الهلال بالمركز الأول برصيد 12049 تمريرة، يليه، الشباب ثانيًا برصيد 9269، ثم النصر برصيد 9138 ثم العين برصيد 9027.

وفي سياق آخر، تنطلق منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد السبت، بـ3 مواجهات وسط منافسة قوية للتقدم في الترتيب.

3 مباريات غدًا في افتتاح الجولة الـ21 بدوري المحترفين

ويفتتح الباطن والوحدة الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة 3:50 على ملعب نادي الباطن، حيث يطمح الفريق السماوي في تجاوز غياباته بسبب كورونا وتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى فرسان مكة لخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد التعاون عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويسعى الفريقان للظهور بشكل مميز، بعد تألقهما في الجولة الماضية وتحقيقهما الفوز على حساب الفتح والوحدة. ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز السابع. وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الأهلي عند الساعة 8:30 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويدخل عنابي سدير اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد، فيما يطمح الراقي في مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز. وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

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