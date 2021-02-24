روحاني بعد الرضوخ لمطالب الوكالة الذرية: خسرنا 200 مليار دولار

المواطن - متابعة

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اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بتأثير العقوبات الأمريكية على إيران، مشيرًا إلى أن بلاده خسرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 200 مليار دولار بشكل مباشر ومئات المليارات بطريقة غير مباشرة.

حملة انتقادات واسعة:

جاء ذلك في ظل حملة الانتقادات التي يواجهها روحاني من قبل الجناح الإصلاحي في البلاد، على خلفية الاتفاق المؤقت الذي عقد قبل أيام قليلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وملف إدارة المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الذي جمدته إدارة ترامب.

عاطفة وصراخ وهتافات:

وردًا على المعارضة الشديدة التي أبداها نواب البرلمان الذي يهيمن عليه التيار الإصلاحي والذين طالبوا بمحاكمة روحاني وأعضاء حكومته بسبب إبرام اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بتمديد عمليات التفتيش الإلزامية للمنشآت النووية لمدة 3 أشهر قال روحاني : إدارة البلاد تواجه العديد من التعقيدات وهي ليست مهمة سهلة.

وحول قانون البرلمان الإيراني الذي يدعو إلى الخروج من البروتوكول الإضافي واتهام النواب للحكومة بانتهاكه، قال روحاني: طبقت الحكومة القانون 100٪، لكننا تصرفنا بطريقة فنية بحيث لا نتهم بعدم التعاون مع الوكالة لافتًا إلى أنه “يجب ألا نقلب العالم ضدنا”.

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