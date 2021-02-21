ريال مدريد يقبل هدية الأتلتيكو

المواطن - محمد سمعه

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قبل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، هدية جاره أتلتيكو مدريد من أجل الاقتراب منه حول صدارة الدوري الإسباني لموسم 2020/2021.

وكان الريال استغل تعثر أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي أمس السبت بالجولة الرابعة والعشرين، من الدوري الإسباني ليُحقق الفوز على بلد الوليد بهدف دون رد وبصعوبة بالغة.

ونجح اللاعب البرازيلي المخضرم كاسيميرو في إحراز الهدف الوحيد لفريق الريال بالدقيقة الخامسة والستين بطريقة جميلة.

ولم يتمكن لاعبو بلد الوليد من إحراز أي أهداف في شباك ريال مدريد، لينتهي اللقاء بفوز صعب ومستحق للريال.

ريال مدريد يُطارده جاره على الصدارة

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الريال 52 نقطة في المرتبة الثانية في جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن نادي أتلتيكو مدريد المتصدر، أما فريق بلد الوليد فيحتل حاليًا المرتبة رقم 19 ” قبل الأخير” برصيد 21 نقطة.

ويُقام اليوم الأحد 4 مباريات في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، حيث يواجه برشلونة منافسه قاديش، بينما يلعب ريال سوسيداد مع نادي ديبورتيفو ألافيس، ويواجه هويسكا فريق غرناطة، أما فياريال فيواجه فريق أتلتيك بيلباو.

يذكر أن نادي ريال مدريد سيواجه، فريق أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 16 مارس على ملعب الفريدو دي ستيفانو معقل الريال.

ريال مدريد سيفقد بنزيمة ضد أتالانتا

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال ألمح إلى أنه لن يُخاطر بإشراك مواطنه كريم بنزيمة في لقاء أتالانتا بعد الإصابة التي تعرض لها بلقاء بلد الوليد.

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