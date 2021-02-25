ريال مدريد يُسقط أتالانتا بصعوبة بالغة

المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني انتصارًا صعبًا على حساب فريق أتالانتا الإيطالي بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة ريال مدريد وأتالانتا:

وبدأ سير المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي أتالانتا، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الأول، ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية من قبل لاعبي النادي الإيطالي.

وحاول لاعبو الريال على استحياء، إحراز الهدف الأول ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وأتالانتا، ظل الفريق الملكي يضغط ويهاجم، حتى تمكن اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي من إحراز الهدف الوحيد للريال، من تصويبة قوية ومخادعة بالدقيقة السادسة والثمانين.

وكانت مباراة الفريقين، شهدت طرد اللاعب ريمو فريلير من صفوف أتالانتا بالدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وستُقام مباراة العودة بين الريال وأتالانتا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم 16 مارس المقبل في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

الريال حقق اللقب الأوروبي 3 سنوات متتالية:

يذكر أن ريال مدريد، كان فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أعوام 2016 و2017 و2018، وحقق أيضًا لقب كأس العالم للأندية في الـ3 سنوات المذكورة.

ومنذ عام 2018، لم يتمكن الريال من الوصول لنهائي دوري الأبطال الأوروبي، حيث فاز ليفربول الإنجليزي باللقب في 2019، ثم بايرن ميونخ الألماني في عام 2020 على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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