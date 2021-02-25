زيّف عملية خطفه للتهرب من عمله!

المواطن - متابعة

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اعتقلت شرطة كوليدج في أريزونا الأميركية رجلًا بتهمة الادعاء الكاذب، وتزييف “عملية اختطاف”، وذلك للتهرب من الذهاب إلى عمله.

عملية خطف:

وعثرت الشرطة على براندون سولز البالغ من العمر 19 عامًا بأحد شوارع كوليدج، وهو مقيّد اليدين، في حين كانت قطعة من القماش محشوة في فمه.

وأخبر سولز الشرطة بأن رجلين ملثمين قاما باختطافه، ووضعاه في سيارة بعدما فقد وعيه، وتركاه في الموقع.

وأجرت الشرطة تحقيقًا في الحادث، لكنها لم تصل إلى أي دليل على حدوث اختطاف أو اعتداء.

تزييف العملية:

ونقل موقع “أي بي سي أريزونا” عن أحد الضباط المشاركين في التحقيق قوله، إن مشاهدة كاميرات المراقبة، للتحقق من رواية سولز بأنه تعرض للضرب على رأسه، ووضعه في سيارة، لم تثبت حدوث عملية الاختطاف.

وبمواجهة سولز بنتائج التحقيق، اعترف بأنه أقدم على تنفيذ هذه الحيلة كذريعة للغياب عن عمله، لتقضي المحكمة عليه بغرامة مالية لتقديمه بلاغًا كاذبًا.

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