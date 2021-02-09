ساعات تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن صرف الدعم المستحق من برنامج حساب المواطن للدفعة الـ 39 عن شهر فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 10 فبراير من الشهر الجاري، وذلك للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية في دورة الدفع الجديدة.







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