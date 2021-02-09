‎الرئيسية
جديد الأخبار
ساعات تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن

ساعات تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن

2021/02/09
الساعة 11:02 صباحًا
- ‎فيحساب المواطن, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
ساعات تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن شعار حساب المواطن
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 ضوابط حساب المواطن
2 إثبات استقلالية المسكن
3 ضوابط حساب المواطن

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن صرف الدعم المستحق من برنامج حساب المواطن للدفعة الـ 39 عن شهر فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 10 فبراير من الشهر الجاري، وذلك للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية في دورة الدفع الجديدة.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

إثبات استقلالية المسكن

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

8542

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

حساب المواطن
حساب المواطن

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



حساب المواطن
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :