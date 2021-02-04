سامي الجابر لإدارة الهلال: كونوا هادئين من أجل الفريق

المواطن - محمد سمعه

وجه سامي الجابر نجم الهلال السابق نصيحة مهمة لإدارة فهد بن نافل، وذلك بعد تعثر الأزرق اليوم الخميس ضد أبها بثلاثية مقابل هدفين.

وغرد الجابر قائلًا: “الزعيم كان وسيظل من أفضل الأندية تعاملًا مع الأزمات، التشنج واتخاذ قرارات متسرعة، قد تصنع رد فعل مؤقتة، لا تصنع مستقبل نتمناه للزعيم، الثقة مهمة والهدوء أهم لإعادة صياغة الفريق وإدارة الأزمة وتحديد مكامن الخلل المتعددة، الهدوء مطلب”.

أبها يهزم الهلال للمرة الأولى

وحقق أبها بهذه النتيجة أول فوز له في تاريخ مواجهاته ضد الهلال، حيث أصبح رصيده 24 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الأزرق عند 30 نقطة في المركز الثاني.

وكان الزعيم خسر مباراة السوبر السعودي يوم السبت الماضي، بعد أن خسر من النصر بثلاثية دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

جماهير الأزرق طالبت بإقالة لوشيسكو

يذكر أن جماهير الأزرق كانت طالبت بإقالة لوشيسكو بعد خسارة لقب السوبر السعودي.







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