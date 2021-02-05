سببان يجعلان إدارة الهلال تتراجع عن إقالة لوشيسكو

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لانتقادات جمة في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع الأداء الفني للفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة مع بداية الموسم الحالي.

وطالب الكثير من عشاق أزرق العاصمة بإقالة المدرب رازفان لوشيسكو خاصة قبل مواجهة أبها التي أُقيمت أمس الخميس في دوري المحترفين.

وجاء سبب إصرار عشاق الأزرق على إقالة لوشيسكو بعد خسارة لقب السوبر السعودي يوم السبت الماضي أمام النصر بثلاثية دون رد، وفي ظل أداء غير مقنع من لاعبي الأزرق.

الإقالة في هذا التوقيت مضرة !

وربما تتراجع إدارة الأزرق عن إقالة لوشيسكو لسببين أبرزهما أن رحيل المدرب الروماني يعني هدم استقرار الفريق خاصة أن معظم اللاعبين في صفوف الفريق تعودوا على طريقته منذ سنتين، وهي الطريقة التي أدت لفوز الأزرق بالثلاثية التاريخية وهي: دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين وبطولة كأس الملك.

أما السبب الثاني فهو أن الهلال لم يفقد بعد الأمل في المنافسة على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يبتعد فقط بفارق نقطتين عن نادي الشباب صاحب المركز الأول.

وفي وقت سابق، وجه سامي الجابر نجم الهلال السابق نصيحة مهمة لإدارة فهد بن نافل، وذلك بعد تعثر الأزرق أمس الخميس ضد أبها بثلاثية مقابل هدفين.

ماذا طلب سامي الجابر من إدارة الهلال ؟

وغرد الجابر قائلًا: “الزعيم كان وسيظل من أفضل الأندية تعاملًا مع الأزمات، التشنج واتخاذ قرارات متسرعة، قد تصنع رد فعل مؤقتة، لا تصنع مستقبل نتمناه للزعيم، الثقة مهمة والهدوء أهم لإعادة صياغة الفريق وإدارة الأزمة وتحديد مكامن الخلل المتعددة، الهدوء مطلب”.

وحقق أبها بهذه النتيجة أول فوز له في تاريخ مواجهاته ضد الهلال، حيث أصبح رصيده 24 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الأزرق عند 30 نقطة في المركز الثاني.







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