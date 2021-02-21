سبب استبعاد حمدالله من ديربي النصر والهلال

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر لن يشارك في ديربي الهلال الذي يُقام بعد غد الثلاثاء على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وقال الإعلامي سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” إن اللاعب المغربي سوف يُستبعد من مواجهة الهلال، بقرار فني من المدرب الكرواتي ألين هورفات، وذلك لانخفاض مستواه وغيابه عن تسجيل الأهداف.

وكان المهاجم المغربي، تعرض لانتقادات عديدة مؤخرًا بسبب هبوط مستواه الفني وزيادة وزنه، حيث طلب خالد العقيلي نجم النصر السابق من المدرب الكرواتي هورفات، استبعاد اللاعب المغربي من التشكيلة الأساسية، والاستعانة بخدمات اللاعب رائد الغامدي.

حمدالله يُهدر 4 ركلات جزاء للنصر بالموسم

وبجانب هذا فإن حمدالله أهدر 4 ركلات جزاء لـ النصر ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباريات أبها والاتفاق والأهلي والشباب.

وجاء تفكير هورفات في استبعاد اللاعب المغربي نظرًا للضغط الجماهيري الذي يتعرض له بسبب تراجع نتائج العالمي مؤخرًا، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في الدوري ضد كل من الشباب والقادسية.

الأزمات لا تأتي فرادى للاعب المغربي

وكانت لجنة الانضباط أصدرت قرارًا بتغريم النجم المغربي 15 ألف ريال، وذلك بسبب تبادله للقميص مع أحد لاعبي التعاون خلال مباراة النصر والتعاون الماضية، وهو ما خالف الإجراءات الاحترازية، كما قررت تغريم البرازيلي كاسيو أنجوس حارس التعاون غرامة قدرها 15 ألف ريال، وذلك بسبب تبادله لقميصه وهو ما يُخالف الإجراءات الاحترازية.

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