سبب تفضيل علي الحبسي لـ الهلال على الأندية الأوروبية

المواطن - محمد سمعه

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أوضح العماني علي الحبسي حارس نادي الهلال السابق، سبب تفضيله للزعيم، على الأندية الأوروبية التي لعب لها خلال مسيرته الاحترافية في كرة القدم.

وكان الحبسي تحدث في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: ” النادي الذي كنت أتمنى اللعب له لسنوات أطول هو الهلال، لأنني عشت معهم أيامًا جميلة وكنت أشعر أنني بين أهلي وإخواني”.

وأضاف الحبسي: “حقيقة الأجواء في الهلال كانت مميزة وفي هذا النادي عشت أجمل أيام حياتي”.

أندية لعب لها علي الحبسي

وسبق لـ علي الحبسي أن لعب في أندية أوروبية مثل لين أوسلو النرويجي خلال الفترة من 2003 حتى 2006، وفرق عدة في إنجلترا مثل ويجان وبرايتون وريدينج واختتم مسيرته مع نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي في الموسم الماضي، ثم اعتزل بعدها كرة القدم نهائيًا.

يذكر أن الحبسي تُوج مع الهلال بلقبين وهما الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي في عام 2018، كما فاز بكأس الخليج مع المنتخب العُماني في عام 2009.

الهلال يستعد لمواجهة نارية مع النصر

جدير بالذكر أن نادي الهلال يستعد حاليًا لمواجهة نادي النصر غدًا بالجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال فاز على الاتفاق في الجولة الـ19 يوم الخميس الماضي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

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