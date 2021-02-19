سبب عدم تعاقد برشلونة مع مبابي في 2017

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم الفرنسي كيليان مبابي بالانضمام إلى برشلونة الإسباني صيف عام 2017، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، ويصبح واحدًا من أبرز لاعبيه.

برشلونة يضم ديمبلي

وأكدت تقارير صحافية أن نادي برشلونة كان يسعى لضم مبابي في 2017 لتعويض رحيله نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يُفضل مسؤولو الفريق الكتالوني التعاقد مع مهاجم موناكو السابق، عثمان ديمبلي.

وأضافت التقارير أن برشلونة تخلى عن التعاقد مع النجم الفرنسي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة البالغة 130 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 25 مليون يورو.

سبب عدم انتقال مبابي إلى برشلونة

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن مصادر مطلعة في برشلونة أكدت أن النادي استفسر بالفعل عن صفقة مبابي في نهاية موسم 2016/ 2017، إلا أنه لم يقدم أي عرض لنادي موناكو.

وتابعت: “برشلونة علم في ذلك الوقت أن رغبة مبابي واضحة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، وإذا لم يتحقق ذلك، سيوقع مع ريال مدريد”، وأضافت المصادر: “النادي الكتالوني لم يفضل ديمبلي عليه، لأن الأول كان الخيار الوحيد المتاح في ميركاتو برشلونة”.

وكان كيليان صاحب الـ22 عامًا قد انتقل من موناكو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 على سبيل الإعارة مع وجود بند بإلزامية الشراء في الصيف التالي مقابل 180 مليون يورو.

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