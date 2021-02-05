سبب غياب المعيوف عن التدريبات يُقلق الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال، اليوم الجمعة، سبب عدم مشاركة الحارس عبدالله المعيوف في تدريبات الزعيم اليوم.

وذكر النادي في بيانه عبر “تويتر” أن حارس الهلال عانى من آلام في العضلة الضامة، حيث سيُجري اليوم أشعة على موضع إصابته.

وكان حارس الهلال المخضرم غاب عن الفريق منذ الجولة الرابعة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعاد أمام النادي الأهلي بالجولة الثالثة عشرة دوريًّا.

المعيوف شارك في لقاء أبها قبل إصابته:

يذكر أن المعيوف كان شارك في لقاء الهلال وأبها أمس الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر الزعيم بنتيجة 3/ 2.

الهلال يفكر في ضم مهاجم إفريقي:

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن صفقة هجومية إفريقية يُفكر الهلال في إبرامها خلال الفترة المقبلة.

وقال المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “الزعيم يقدم عرضًا رسميًّا للاعب مباي نيانج مهاجم منتخب السنغال ولاعب نادي رين الفرنسي، يذكر أن اللاعب كان من ضمن خيارات نادي الشباب”.

واللاعب مباي نيانج من مواليد 19 ديسمبر 1994، حيث سبق له اللعب مع تورينو وميلان الإيطاليين بالإضافة للعب مع فريق واتفورد الإنجليزي ومونبيليه الفرنسي ويلعب مع نادي رين منذ عام 2019.







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