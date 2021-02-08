سبب فشل انتقال تيكسيرا إلى الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، سبب فشل صفقة انتقال البرازيلي أليكس تيكسيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

#الدوري_مع_وليد | فهد بن نافل – رئيس نادي #الهلال: تكسيرا كان أحد الأهداف الهلال.. بعض التسريبات أضرت بملف التعاقد مع البرازيلي "تكسيرا".. لن أتحدث عن اسم أي لاعب.#قناة_SBC pic.twitter.com/Wc3asPvoFj — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 7, 2021

سبب تعثر صفقة تيكسيرا:

وعلق فهد بن نافل على عدم مناسبة مفاوضات نادي الهلال مع تيكسيرا بسبب تضاعف المبالغ وإضافة شروط، قائلًا: “اللاعب البرازيلي كان أحد الخيارات، ولكن طريقة الوكلاء تسريب للسوشيال ميديا يُشكل ضغط على الإدارة ويدعها تتنازل وتدفع أضعاف القيمة المناسبة أو الحقيقية فقط لتلبية الضغط على الكيان من الجماهير”.

وتابع رئيس نادي الهلال حديثه عن فشل صفقة تيكسيرا قائلًا: “وهي أثرت لأن كل ما نلبي طلبات تظهر طلبات أخرى، عندما تحدث ظروف يستغلونها، بسبب خسارة أو تعثر يرون أنه من المناسب استغلالها، فكان هناك تسريب معلومات أو أمور ولكن في النهاية لن نخضع لهذه الطريقة من الوكلاء أو اللاعبين”.

واختتم فهد بن نافل تصريحاته بشأن هذه الصفقة لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “أي لاعب يتشرف بخدمة هذا الكيان، كما أتشرف برئاسته أي شخص يشرف بتمثيله لهذا الفريق”.

النجم البرازيلي يتألق:

وشارك اللاعب البرازيلي في 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيانغسو سونينغ الصيني بجميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويملك تيكسيرا مسيرة مميزة مليئة بالبطولات، حيث توج مع فريقه السابق شاختار الأوكراني، بلقب الدوري 5 مرات، كأس السوبر الأوكراني 4 مرات، كأس أوكرانيا 3 مرات، وحصد لقب الهداف لموسمي 2014- 2015 و2015- 2016.







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