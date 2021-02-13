سحب حذاء أوباما الخاص بعد عرضه للبيع في مزاد علني

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية أنه تم سحب حذاء الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما والمصصم خصيصًا من شركة نايكي تكريماً للرئيس الأمريكي، الذي شغل منصب الرئيس الـ44 للولايات المتحدة من دار المزادات الفاخرة قبل بيعه.

حذاء أوباما النادر

وعُرض حذاء صمم خصيصاً لأوباما، للبيع مقابل 25 ألف دولار، في مزاد علني على منصة “buy now” الإلكترونية بداية من أمس 12 فبراير، والذي لم يلبسه ولا مرة واحدة، و لم يتم تقديم أي سبب لحذف المنتج من قبل أوباما أو الشركة التي المسؤولة عن المزاد.

ويتميز هذا الحذاء الخاص باللون الأزرق الداكن مع تفاصيل زرقاء داكنة، ورقم 44 باللونين الأزرق والأحمر مطرزة على الجانب الداخلي لكل حذاء والشعار الرئاسي معروض على لسان الحذاء، ورسومات بما في ذلك النسور الصلعاء.

سحب حذاء أوباما دون سبب

وكان أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، قد أعلنا عن قائمة من 6 مشروعات جديدة كجزء من صفقتهما المربحة التي تمتد على مدار سنوات، مع منصة نتلفيكس، وكشفا عن أنهما سيقودان الإنتاج في مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام الجديدة، بما فى ذلك فيلم عن الرجل الأول الذي وصل لقمة جبل إفرست.

كما قال ديريك بارسونز ، المتحدث باسم سوذبيز وهي دار للمزادات الفاخرة ، لشبكة سي إن إن في بيان: “يمكنني أن أؤكد أنه تم سحب القطعة من البيع بناء على طلب المرسل، ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية”.







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