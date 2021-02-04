سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات تهديدًا في العالم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشفت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للسرطان أن سرطان الثدي أصبح أكثر أنواع السرطانات التي يتم تشخيصها في العالم.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ووفقًا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية (IARC)، فإن سرطان الثدي في كلا الجنسين سواء ذكر أو أنثى شكل 11.7 في المائة من جميع حالات السرطان الجديدة على مستوى العالم في عام 2020، مقارنة مع 11.4٪ لسرطان الرئة و 10٪ لسرطان القولون والمستقيم و 7.3٪ لسرطان البروستاتا و 5.6٪ لسرطان المعدة.

سرطان الثدي يرعب العالم

في عام 2020، تم تشخيص 2.3 مليون حالة إصابة بسرطان الثدي لدى النساء وحدهن في جميع أنحاء العالم، بينما حدثت حوالي 685000 حالة وفاة بسبب سرطان الثدي.

وقال الدكتور سيمون فنسنت، مدير الأبحاث بالمنظمة إن هذه البيانات الدولية الجديدة هي تذكير بأن سرطان الثدي لم يتوقف بسبب فيروس كورونا، ولا يزال له تأثير مدمر على حياة الناس في المملكة المتحدة وغيرها من دول العالم.

عبء السرطان يزداد

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سرطان الثدي كان السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بالسرطان لدى النساء، ومع الأخذ في الاعتبار جميع أشكال السرطان، قالت منظمة الصحة العالمية إن عبء السرطان العالمي زاد في عام 2020، ليبلغ 19.3 مليون حالة جديدة و 10 ملايين حالة وفاة لهذا العام.

وفي جميع أنحاء العالم، يصاب واحد من كل خمسة أشخاص بالسرطان خلال حياته، ويموت واحد من كل ثمانية رجال وواحدة من كل 11 امرأة بسبب المرض، في الوقت الذي يتم فيه حث الناس على طلب المساعدة بشأن الأعراض المحتملة للسرطان بعد أن ظهر أن عددًا أقل يتقدم خلال الوباء.







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