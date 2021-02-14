سرور بعد هزيمة الكبار: دوري محمد بن سلمان بدأ يحلو

المواطن - مروة نبيل

علق نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور، على هزيمة الهلال والعالمي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سرور يُعلق على هزيمة النصر والهلال:

وقال هاشم سرور عن هزيمة العالمي والزعيم: “في عالم كرة القدم لا يوجد كبير.. كرة القدم تخدم من يخدمها، هُزم النصر وهُزم الهلال وهذا أمر لابد منه في كرة القدم!”.

وتابع سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا لا أفرح بهزيمة أي فريق ولكني أفرح كثيرًا إذا فاز فريقي على منافسيه.. الدوري بدأ يحلو”.

ولعب النصر ضد الشباب على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الليوث في الفوز برباعية دون رد، فيما خسر الهلال أمام ضمك بهدف نظيف.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد ختام منافسات الجولة الـ18، كالتالي؛ الشباب يتصدر برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي الوصيف، ثم الهلال برصيد 33 نقطة، يليه الاتحاد بـ29 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ثم التعاون بـ25 نقطة بالتساوي مع النصر والقادسية، وحل الوحدة تاسعًا برصيد 24 نقطة، متساويًا مع أبها، ويتواجد الفتح في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الباطن، ثم الرائد بـ19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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