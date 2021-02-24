سرور ينصح النصراويين بشأن حمدالله

المواطن - مروة نبيل

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وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور نصيحة إلى جماهير الأصفر بشأن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله واحتمالية غيابه عن التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة.

حمدالله على مقاعد بدلاء النصر

وعلق هاشم سرور قائلًا: “لمحبي النصر ولأجل النصر يجب أن تتقبلوا عبدالرزاق حمدالله النجم والظاهرة الذي أسعد كل عشاق كرة القدم في المملكة وليس فقط النصر بالتأكيد.. سيكون على مقعد البدلاء”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وسيدخل حمدالله في المستقبل مثله كمثل غيره بالتنافس مع اللاعب الأساسي في الفريق ولن يكون هناك مجاملة على حساب النصر ومن يستحق بمجهوده يلعب”.

تراجع مستوى المهاجم المغربي

وتعرض المهاجم المغربي لانتقادات جماهيرية قوية خلال الفترة الماضية، بعد هبوط مستواه، وإهداره لـ4 ركلات جزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما أفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنقاط هامة وأثر على نتائجه هذا الموسم.

وكان المدير الفني الكرواتي ألين هورفات قد قرر استبعاد عبدالرزاق حمدالله من ديربي الرياض، بعد تراجع مستواه، ما دفع المهاجم المغربي للغياب عن المران الرئيسي قبل المواجهة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح النصر في الفوز على الهلال في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ويتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

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