سر إصابات هازارد المتكررة

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، سر الإصابات المتكررة التي يُعاني منها البلجيكي إيدين هازارد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

سبب إصابات هازارد

وكان هازارد يسير بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، إلا أنه منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف عام 2019، وهو يغيب عن مباريات عديدة بسبب الإصابة.

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن معظم مشكلات الإصابة التي تعرض لها هازارد منذ قدومه إلى مدريد، تعود إلى الطعام السيئ الذي يتناوله اللاعب.

وسبق أن ظهر البلجيكي الدولي بوزن زائد أكثر من مرة، منذ الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال صفقة بلغت قيمتها ما يزيد عن 100 مليون يورو.

ويُعاني هازارد خلال الفترة الماضية من إصابة في الفخذ، تسببت في غيابه عن مباريات ريال مدريد في آخر أسبوعين، إلا أنه يسير بشكل جيد في برنامج التعافي.

ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره بلد الوليد، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، ويطمح المرينغي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع منافسيه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 49 نقطة من 23 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ولكنه خاض 22 لقاءً.

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