سر ابتعاد خورخي سامباولي عن تدريب الهلال

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

تردد اسم المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي مؤخرًا لتدريب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الأزرق.

وجاء ذلك الترشيح، نظرًا لخبراته التدريبية التي نالها من تدريب المنتخب التشيلي ومنتخب الأرجنتين في مسيرته خلال الفترة الماضية.

سامباولي قريب من مارسيليا الفرنسي

ولكن ذكر موقع Get French Football News الإخباري أن سامباولي عقد اتفاقًا مع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي لتدريبه حتى صيف عام 2023 خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن خورخي سامباولي تولى تدريب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي حاليًّا منذ مارس من العام الماضي، وسبق له تدريب إشبيلية الإسباني وسانتوس البرازيلي.

ويتولى حاليًّا المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي تدريب نادي الهلال، مؤقتًا بعد إقالة رازفان لوشيسكو.

معلومات عن المدرب خورخي سامباولي

وتُوجد 6 معلومات بارزة عن المدرب سامباولي الذي كان مرشحًا لتدريب نادي الهلال، وهي:

أولًا- سامباولي وُلد في عام 1960 وهو نفس العام الذي وُلد فيه الأسطورة الكروية الأرجنتينية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا.

ثانيًا- قاد المنتخب التشيلي للفوز بلقب كأس كوبا أمريكا عام 2015 على حساب المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية.

ثالثًا- ناجح في السيطرة على نجوم الفريق ولديه شخصية قوية.

رابعًا- قاد فريق جامعة تشيلي التشيلي للفوز بلقب كوبا ليبرتادورس في عام 2011، كما حقق لقب الدوري التشيلي مع نفس الفريق مرتين عامي 2011 و 2012.

خامسًا- قاد المنتخب الأرجنتيني في مونديال 2018 بـ روسيا ولكن تمت إقالته بعد الخسارة من فرنسا بنتيجة 4/ 3 في دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم.

سادسًا- يلعب بعدة طرق مختلفة مثل 1/3/2/4 و 3/4/3 و 3/3/4.

شارك الخبر







شارك الخبر