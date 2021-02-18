سر استدعاء الحكم لمدربي الأهلي والعين بالدقيقة الـ40 من المباراة

المواطن - محمد سمعه

كشف الخبير التحكيمي، عبدالرحمن الزيد عن سر استدعاء حكم مباراة الأهلي والعين للمدربين في الدقيقة الـ40 من أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

الخبير التحكيمي – عبدالرحمن الزيد :

تقنية الـVAR تعطلت في الشوط الأول عند الدقيقه 40" وقام الحكم بابلاغ المدربين حسب البروتوكول.#الاهلي_العين pic.twitter.com/dXFo976IHJ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 17, 2021

وتحدث الزيد للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: إن الحكم قرر استدعاء دربي الفريقين بالدقيقة الـ40 لإبلاغهما أن تقنية الفيديو تعطلت، حتى لا يُطالبان باللجوء إليها خلال المباراة.

وأكد الزيد على أن ما فعله الحكم هو أمر صحيح ويتفق مع البروتوكول المنصوص عليه، كما أشار الخبير التحكيمي إلى أن الحكم أبلغ المدربين بأن التقنية عادت للعمل مع بداية الشوط الثاني.

الأخطاء التحكيمية تثير غضب الأهلي:

وكان الراقي اعترض على الأخطاء التحكيمية في لقاء الأهلي والعين، خاصة بعد إلغاء هدف سجله اللاعب السوري عمر السومة.

تعليق إدريس فتوحي بعد تعادل الأهلي والعين:

وفي وقت سابق، كشف اللاعب المغربي إدريس فتوحي، لاعب الأهلي السعودي ، عن 3 أسباب حرمت فريقه من الفوز على نادي العين، وذلك خلال لقاء الفريقين بالجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث فتوحي للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “الرياح في الشوط الأول كانت ضدنا، وكان هناك ضغط علينا وبالأخص، المدافعين حاولوا يُخرجون الكرة بشكل صحيح ولكن دون جدوى ، وفي الشوط الثاني عدنا بشكل أفضل”.

وأضاف فتوحي: “سببان آخران منعا الأهلي من الفوز وهما عدم التركيز من قبل اللاعبين، بالإضافة لعدم الاهتمام باللمسة الثانية”.

وأكد فتوحي على أنه مر بظروف صعبة جعلته يعاني من تراجع في المستوى مثل إصابته بكورونا، وتعرضه لإصابة في القدم في لقاء التعاون بدوري المحترفين، مضيفًا أنه كان يضغط على نفسه من أجل العودة ومساعدة الفريق.

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