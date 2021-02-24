سر انتقاد متحدث النصر السابق لـ رائد الغامدي

المواطن - محمد سمعه

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وجه سعود الصرامي، المتحدث السابق باسم النصر، نقدًا شديدًا للاعب رائد الغامدي لاعب النصر، بعد تصرفه الذي أقدم عليه عقب الفوز على الهلال بهدف دون مقابل.

وغرد الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “لا يا رائد، دخول نجوم الفرق في تصوير لقطات ساخرة في مواقع السوشيال ميديا مثل ما فعل الغامدي، تجعلهم في مرمى النقد اللاذع من الجمهور، ما فعله رائد غير مقبول، ويجعله طرفًا في صراع مشجعين متعصبين يبحثون عن متابعين، غير مهتمين، بعواقب ما يفعلون”.

نصيحة ذهبية لـ رائد الغامدي:

وأضاف الصرامي: “رائد احرص على تطوير مستواك”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لـ رائد الغامدي وهو يقود سيارته ويتراقص سخرية من علي البليهي مدافع الهلال، بعد أن راوغ مدافع الزعيم في الديربي أمس بالجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك الغامدي في فوز النصر على الهلال بهدف دون مقابل سجله اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بالدقيقة العشرين من الشوط الأول في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض بين الفريقين.

ترتيب النصر بعد الفوز على الهلال:

جدير بالذكر أن النصر يحتل حاليًّا المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز على الهلال، أما الهلال فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني.

سيواجه النصر في الجولة الـ21 من الدوري، فريق أبها مساء يوم الأحد المقبل.

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