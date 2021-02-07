سعود الطبية: جراحة نوعية تنقذ حياة شاب تعرض لحادث سير

المواطن - الرياض

نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي متخصص في جراحة الصدر بإنقاذ حياة شاب بعد تعرضه لحادث سير أدى لإصابة بليغة في الرئة.

وأوضحت المدينة بأن المريض يبلغ عمره 17 عامًا، وقد وصل بعد تحويله من أحد المستشفيات الطرفية وهو في وضع حرج، حيث كان يعتمد على جهاز التنفس الصناعي وعلاماته الحيوية غير مستقرة وبعد تقييمه من الفريق الطبي المختص وعمل منظار للقصبات الهوائية، تبين وجود قطع في القصبة الهوائية للرئة اليمنى مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

شق الصدر الأيمن

وأشارت المدينة إلى أن فريقًا طبيًا متخصصًا بقيادة استشاري جراحة الصدر د. أيمن يوسف أجرى عملية شق الصدر الأيمن وإصلاح القطع وترميمه في عملية استغرقت قرابة ست ساعات.

ونوهت المدينة بأن المريض تماثل إلى الشفاء وخرج من المدينة بعد قرابة مرور أسبوعين من إجراء العملية وهو بحالة صحية جيدة وخضع للمتابعة قي العيادات الخارجية لاحقًا.







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