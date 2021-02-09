سقوط سقف قصر أفراح في خميس مشيط بسبب البرد

المواطن - حسن عسيري - أبها

وثق مواطن، مساء الثلاثاء، سقوط قصر الملكة بحي الضيافة بمحافظة خميس مشيط، وذلك بعد تجمع البرد على سطح القصر؛ مما أدى إلى انهياره.

وتبين أن السقوط كان بسبب تراكم كميات كثيفة من البرد؛ مما تسبب في زيادة الأحمال عليه؛ حيث إن السقف ليس خرسانيًّا، وإنما هنجر من مادة الشينكو غير المقاومة للأحمال العالية.

سقوط سقف قصر أفراح:

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير ، النقيب محمد السيد، في تصريحات إلى “المواطن“، وقوع انهيار جزئي لسقف قصر أفراح قاعة الملكة للاحتفالات بمحافظة خميس مشيط لموقعين الأول (40*16)م2 والثاني (30*60)م2 بحي الضيافة، موضحًا أنه لا يوجد محتجزون أو إصابات، فيما تم شخوص مندوب السلامة لتطبيق اللائحة بحق القصر المخالف.

إنقاذ عائلة:

وقال السيد: إن الدفاع المدني مساء اليوم باشر استخراج عائلة من سيارة مكونة من شخصين من تجمع مياه مقابل مستشفى علاج، كما تم إنقاذ عائلة مكونة من 11 شخصًا من قبل الفرقة؛ بسبب دخول مياه الأمطار في منزل مكون من دور أرضي بحي عرق بن برقان، وتم استخراج العائلة وهم بصحة جيدة، بالإضافة إلى استخراج عائلة من سيارة مكونة من شخصين من تجمع مياه في حي الراقي، وهم بصحة جيدة.

وأوضح أنه حدث انهيار جزئي لسقف مستودع مكتبة جرير بحي الربيع بمساحة (30*25) ولا يوجد أي إصابات، كما تم استخراج خمسة أشخاص من تجمع مياه في مخطط هيف من قبل الدفاع المدني، وهم بصحة جيدة.







شارك الخبر