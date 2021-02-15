سلمان الفرج مودعًا لوشيسكو: فراقك صعب

المواطن - مروة نبيل

ودع قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بعد رحيله عن الزعيم رسميًّا.

سلمان الفرج يودع لوشيسكو :

ونشر سلمان الفرج عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة للمدرب الروماني لوشيسكو، وعلق قائلًا: “والله فراقك صعب.. لكن الحمد لله على كل شيء، هذا حال الكرة.. الله يوفقك يا رب في حياتك القادمة”.

ويغيب سلمان الفرج عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد خضوعه لعملية جراحية في قطر، عقب إصابته خلال مباراة النصر في كأس السوبر السعودي، الشهر الماضي، وبدأ برنامجه التأهيلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يُقيل لوشيسكو:

وأعلن نادي الهلال في وقت متأخر، أمس، عن إقالة رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقررت إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل تعيين فريق الهلال لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي مديرًا فنيًّا للفريق الأول رسميًّا بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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