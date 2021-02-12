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سلمان الفرج يبدأ التأهيل اليوم
بعد إجراء عملية جراحية

سلمان الفرج يبدأ التأهيل اليوم

2021/02/12
الساعة 1:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سلمان الفرج يبدأ التأهيل اليوم الفرج
المواطن - مروة نبيل
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1 سلمان الفرج يبدأ التأهيل
1.1 الهلال في دوري محمد بن سلمان

يستعد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج لبدء برنامجه التأهيلي، اليوم الجمعة، بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا.

سلمان الفرج يبدأ التأهيل

ومن المقرر أن يبدأ سلمان الفرج في عملية التأهيل اليوم، والتي ستستمر لمدة شهرين ونصف تقريبًا قبل أن يعود مجددًا إلى المشاركة مع الهلال، وذلك بعد عودته من قطر أمس، عقب إجراء العملية.

 

نجم نادي الهلال سلمان الفرج
الفرج بعد الجراحة – المصدر @Alhilal_FC

وسلم الطبيب الجراح الذي أجرى العملية لقائد نادي الهلال البرنامج العلاجي للاعب، على أن يكون هناك مراجعة للطبيب في وقت لاحق، من أجل الاطمئنان على سير البرنامج العلاجي بالشكل المطلوب، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي، الشهر الماضي، وأثبتت الفحوصات حاجته إلى جراحة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، مساء يوم الأحد المقبل، في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.


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