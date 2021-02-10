سلمان الفرج يبدأ برنامجه التأهيلي الأسبوع المقبل

المواطن - مروة نبيل

يستعد نجم نادي الهلال، سلمان الفرج للعودة إلى العاصمة الرياض، بعد خضوعه لعملية جراحية في مفصل القدم في قطر.

سلمان الفرج يستعد للعودة وبدء التأهيل

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن سلمان الفرج سيُغادر المستشفى، اليوم الأربعاء، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية، الاثنين الماضي، وأبلغه الطبيب الجراح بالتواصل معه عن بُعد دون الحاجة للعودة إليه مجددًا، بعد نجاح التدخل الجراحي.

ومن المقرر أن يمكث قائد نادي الهلال ليلة واحدة في الفندق قبل العودة إلى العاصمة الرياض، مساء يوم غد الخميس، استعدادًا لبدء برنامجه التأهيلي بعد العملية الجراحية، بداية من الأسبوع المقبل.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية حذر سلمان الفرج خلال الفترة الحالية، من حمل أي مواد ثقيلة، تجنبًا لتعرضه إلى أي مضاعفات وحفاظًا على نجاح العملية.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي، وينتظر أن يعود للمشاركة مع الزعيم بعد فترة تتجاوز الشهرين، نظرًا لحاجته إلى برنامج تأهيلي قبل العودة مرة أخرى.

نادي الهلال في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، نجح نادي الهلال في الفوز على نظيره العين بخماسية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لملاقاة ضمك، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 33 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الشباب متصدر الترتيب.







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