سيبا يُهدد باللجوء لـ”فيفا” بسبب أزمة حسين عبدالغني

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي الشباب، البرازيلي سيبا، تفاصيل أزمته مع المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، مؤكدًا باللجوء إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، في حالة عدم إنصافه والحصول على حقه.

سيبا يكشف تفاصيل الأزمة:

وقال: “منذ قدومي إلى السعودية وأنا أشعر بأنني في بلدي.. التعامل الرائع الذي لمسته من الشعب السعودي، كذلك تعامل القيادة الرياضية في المملكة مع جميع المحترفين غير السعوديين، وهو شعور عائلي أيضًا، وقد شعرت بالراحة والاستقرار في السعودية”.

وتابع سيبا خلال مقطع فيديو عبر حسابه نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أثناء خروجي عند الدقيقة 89 من المباراة عقب استبدالي، فوجئت بالمدير التنفيذي لكرة القدم بالنصر يتلفظ علي بألفاظ عنصرية ووقحة”.

وأضاف: “قال لي يا قرد، وهذا التصرف غير مقبول نهائيًّا، ولم أتوقع أن أسمع هذه الألفاظ في المملكة ومن شخص مسؤول.. أنا على يقين تام بأن هذا الشخص لا يمثل شعب المملكة، ولا يمت إلى الروح الرياضية بصلة”.

واختتم البرازيلي سيبا تصريحاته قائلًا: “ما حدث لا يمكن السكوت عنه، وأطالب رئيس نادي الشباب خالد البلطان بإنصافي؛ حتى لا ألجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم”.

النصر يُطالب بتدخل وزير الرياضة:

ولعب النصر ضد الشباب على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الليوث في تحقيق الفوز برباعية دون رد.

وفي السياق ذاته، بعثت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، اليوم الأحد، خطابًا رسميًّا إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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