شاهد .. آخر كلمات من مارادونا قبل وفاته بساعات

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عرض آخر كلمات قالها الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، نجم الكرة الأرجنتينية السابق، قبل ساعات من وفاته.

وظهر الأسطورة الأرجنتينية بمقطع الفيديو بعد أن أجرى عملية جراحية في المخ، ووضح عليه البطء في نطقه للكلام، كما وجه رسالة لطبيبه ليوبولدو جاسينتو لوك.

رسالة مؤثرة من الأسطورة الأرجنتينية:

وتحدث الأسطورة الأرجنتينية قائلًا: “أنا بخير لكنني أعاني من كدمات، وصحيح أنني لا أحب العلاقات الحميمية، ولكن عندما أكون مع أشخاص جيدين أشعر بأنني بخير”.

يذكر أن الأسطورة مارادونا فارق عالمنا يوم 25 نوفمبر الماضي عن عمر ناهز الـ60 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في منزله في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

اعترافات خطيرة من طبيب مارادونا:

وفي وقت سابق، قال برنامج “كواترو” الإسباني: إن طبيب النجم الأرجنتيني السابق متهم بتزوير بعض التوقيعات له، حيث عُثر عليها على بعض الأوراق في منزل الطبيب.

جدير بالذكر أن طبيب الأسطورة الأرجنتينية اتُهم كمتهم رئيسي بعد وفاة مارادونا مباشرة، ولكن تشريح الجثة أثبت أن النجم الراحل كان يُعاني من مشاكل بالقلب والكبد والرئة، ولم يُثبت تناوله أي مواد كحولية تسببت في وفاته.

ومن ناحية أخرى، كشف الطبيب ليوبولدو لوك الطبيب الخاص بالأسطورة الكروية الأرجنتينية الراحلة دييغو أرماندو كواليس مثيرة للاهتمام عن الأيام الأخيرة في حياة النجم الكروي، وكيفية علاجه قبل وفاته يوم الأربعاء 25 نوفمبر الماضي.

واعترف الطبيب لوك في تصريحات نقلتها صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية أنه لم يقصر في علاج دييغو أرماندو وأكد بأنه بذل قصارى جهده لعلاجه لكن الأسطورة الراحلة لم يكن يستجيب للعلاج ولم يهتم بصحته على حد وصفه.

وواصل الطبيب حديثه قائلًا بأنه عندما كان يحاول علاج الأسطورة الأرجنتينية وإعطاءه دواءه، كان النجم الراحل يهدده بالضرب، مضيفًا أنه في مرة قفز عليه ليضربه بكل جدية بسبب إصرار الطبيب على منحه الدواء. وأضاف الطبيب أنه قام بكتابة وثيقة بإحضار سيارة إسعاف أمام منزل مارادونا لمتابعة حالته الصحية، لكن لم يستجيب أحد حسبما قال، مضيفًا أنه بريء من تهمة قتل الأسطورة الكروية الراحلة.







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