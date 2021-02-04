شاهد .. أحد أفراد طاقم نادي التعاون يُتابع الـVAR

المواطن - محمد سمعه

أثار أحد أفراد طاقم نادي التعاون، الجدل وذلك بعد أن ذهب إلى تقنية الـVAR بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لنادي النصر.

وعرضت القناة الرياضية السعودية لقطة أحد أفراد نادي سكري القصيم، حيث أراد متابعة تقنية الفيديو أثناء تنفيذ المغربي عبدالرزاق حمدالله لركلة الجزاء بالدقيقة الثامنة والخمسين.

النصر يتفوق على التعاون بالشوط الأول

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بتقدم العالمي بهدف دون رد سجله اللاعب سامي النجعي في الدقيقة الأربعين.

ويسعى العالمي الذي يعيش أفضل فتراته فنيًا إلى تحقيق الفوز على نادي التعاون وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 24 والاقتراب من الدخول للمربع الذهبي.

النصر يحصد لقب السوبر قبل مواجهة سكري القصيم

وقبل مواجهة سكري القصيم، كان النصر حقق فاز بلقب كأس السوبر السعودي يوم السبت الماضي على حساب نادي الهلال بثلاثية دون رد.

وكان الهلال خسر من أبها بثلاثية مقابل هدفين مساء اليوم الخميس، وفاز الاتحاد على الفتح برباعية مقابل هدف.







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