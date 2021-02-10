شاهد .. الأهلي أول نادٍ بـ السعودية يتسلم “الأيزو”

المواطن - محمد سمعه

تسلم النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، شهادة الأيزو، كأول نادٍ رياضي في السعودية يحصل عليها.

أسباب حصول الراقي على “الأيزو”:

وذكر الحساب الرسمي للراقي عبر “تويتر” أن النادي حصل على شهادة الأيزو، بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الجودة بالنادي، ومراجعة وتدقيق إجراءات الإدارة وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية.

وحصل الراقي على شهادة الأيزو، استكمالًا لإستراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الرياضة، سعيًا للارتقاء بكافة إدارات وقطاعات الأندية وتطوير منظومة الحوكمة فيها، لاسيما بعد تصدر الراقي قائمة تقييم نظام الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي الحالي.

الأهلي يستعد لمواجهة جاره الاتحاد:

وفي سياق آخر، يستعد الراقي لمواجهة نادي الاتحاد غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الأهلي حاليًّا بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة، بعد الفوز على الوحدة 4/ 2 في الجولة الـ17، بينما يحتل نادي الاتحاد المرتبة الرابعة برصيد 28 نقطة بعد الفوز على الفتح بالجولة الماضية.







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