شاهد .. النصر يصل إلى الدمام وحسين عبدالغني يتقدم البعثة

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى الدمام- قبل قليل- استعدادًا لمواجهة نادي القادسية غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” صورًا من مرافقة حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، للبعثة رغم قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم.

إيقاف حسين عبدالغني 15 يومًا عن حضور المباريات:

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق أول أمس الاثنين إيقاف حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول لكرة القدم، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا، طبقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

وكان قرار لجنة الانضباط بإيقاف حسين عبدالغني، جاء بسبب اتهامه بتوجيه ألفاظ عنصرية للاعب البرازيلي سيبا، لاعب الشباب خلال مباراة النصر والليث يوم السبت الماضي في الجولة الـ18 بدوري المحترفين.

موعد انطلاق مباراة النصر والقادسية

وستنطلق مباراة النصر والقادسية غدًا في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.

ويحتل العالمي قبل مواجهة القادسية، المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، حيث إن فوز العالمي غدًا يضمن له الصعود 3 مراكز والوصول للمركز الخامس برصيد 28 نقطة.

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