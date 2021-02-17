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شاهد .. النصر يصل إلى الدمام وحسين عبدالغني يتقدم البعثة
رغم قرار إيقافه من لجنة الانضباط

شاهد .. النصر يصل إلى الدمام وحسين عبدالغني يتقدم البعثة

2021/02/17
الساعة 9:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شاهد .. النصر يصل إلى الدمام وحسين عبدالغني يتقدم البعثة حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بـ النصر - @AlNassrFC
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 إيقاف حسين عبدالغني 15 يومًا عن حضور المباريات:
2 موعد انطلاق مباراة النصر والقادسية

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى الدمام- قبل قليل- استعدادًا لمواجهة نادي القادسية غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” صورًا من مرافقة حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، للبعثة رغم قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم.

إيقاف حسين عبدالغني 15 يومًا عن حضور المباريات:

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق أول أمس الاثنين إيقاف حسين عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول لكرة القدم، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا، طبقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

وكان قرار لجنة الانضباط بإيقاف حسين عبدالغني، جاء بسبب اتهامه بتوجيه ألفاظ عنصرية للاعب البرازيلي سيبا، لاعب الشباب خلال مباراة النصر والليث يوم السبت الماضي في الجولة الـ18 بدوري المحترفين.

نادي النصر
@AlNassrFC

موعد انطلاق مباراة النصر والقادسية

وستنطلق مباراة النصر والقادسية غدًا في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.

ويحتل العالمي قبل مواجهة القادسية، المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، حيث إن فوز العالمي غدًا يضمن له الصعود 3 مراكز والوصول للمركز الخامس برصيد 28 نقطة.

نادي النصر في الدمام
@AlNassrFC
هورفات مدرب النصر
@AlNassrFC
نادي النصر
@AlNassrFC
حسين عبدالغني
@AlNassrFC

 


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