شاهد .. تفاصيل النقاش الحاد بين البلوي وحكم لقاء الأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

دخل الحكم محمد الهويش، حكم لقاء الأهلي والاتحاد في نقاش حاد مع حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين.

حوار ساخن بين الحكم محمد الهويش وحامد البلوي .. وبطاقة للأخير #الأهلي_الاتحاد 🎥 : @Qusay_itfc pic.twitter.com/uV9q7JxY3K — أحمد العجلان (@ahmad2man) February 11, 2021

ونشر الإعلامي أحمد العجلان مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” للمصور قصي نقادي وهو يعرض تفاصيل وملابسات النقاش الحاد بين الهويش والبلوي، الذي انتهى بإشهار الحكم، البطاقة الصفراء في وجه مسؤول نادي الاتحاد.

الراقي يحسم الشوط الأول بالتقدم بهدف

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتفوق الراقي بهدف دون رد.

وكانت المباراة بدأت بضغط هجومي من قبل لاعبي الراقي الذين بحثوا عن إحراز الهدف الأول عبر هجمات من الروماني ميتريتا والسوري عمر السومة.

وشهدت المباراة بالدقيقة الـ16 إصابة اللاعب ميتريا، الذي خرج وحل بدلًا منه اللاعب عبدالرحمن غريب.

غريب يُسجل للراقي في ديربي الأهلي والاتحاد

وكافأ عبدالرحمن غريب، مدربه فلادان محرزًا الهدف الأول للراقي بالدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد تصويبة خدعت الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الراقي بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الراقي للمباراة قبل إصابة ميتريتا مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، معتز هوساوي، لوكاس ليما، محمد آل فتيل، عبدالله حسون، فيجسا، علي الأسمري، حسين المقهوي، ميتريتا، سلمان المؤشر، عمر السومة”.

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد على الملعب الرديف لـ ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الاتحاد بهدفين دون رد، وهي أول مباراة شارك فيها المدافع المصري أحمد حجازي مع نادي الاتحاد.

يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الشباب المتصدر، كما يسعى الراقي إلى الفوز من أجل الصعود لصدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت.







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