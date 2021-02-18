شاهد .. جوميز يُصالح جماهير الهلال ويهز شباك الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

نجح الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال، في زيارة شباك الاتفاق مُحرزًا الهدف الأول، بعد إهداره انفرادًا للأزرق في الشوط الأول ضد فارس الدهناء.

وتمكن اللاعب الفرنسي من إحراز الهدف الأول لفريق الهلال بالدقيقة الثامنة والخمسين، بعدما ارتدت الكرة من دفاعات نادي الاتفاق وحارس مرماه.

جوميز تعرض لحالة إغماء قبل انطلاق لقاء الاتفاق

يذكر أن نجم الهلال كان تعرض لحالة إغماء في عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الاتفاق بالجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأقدم الجهاز الطبي في نادي الهلال على إسعاف اللاعب الفرنسي وعلاجه، بعدما تعرض لحالة الإغماء في أرضية الملعب.

واستفاق اللاعب الفرنسي ودخل لغرفة خلع الملابس، ثم عاد بعد ذلك ليُشارك في بداية المباراة بصورة طبيعية.

فوز الهلال يعني احتلاله للوصافة

ويحتاج الهلال إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم على الاتفاق، وذلك من أجل احتلال وصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق نقطتين عن نادي الشباب المتصدر.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي متبادل من قبل الفريقين، حيث حاول الاتفاق إحراز الهدف الأول عبر هجمات من اللاعب محمد الكويكبي ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

وكان النصر خسر من فريق القادسية بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشرة، بينما فاز الفيصلي على ضمك وفاز الاتحاد على التعاون.

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