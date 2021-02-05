شاهد .. رد فعل مدرب الأهلي بعد هدف الوحدة الثاني بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تحسر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الأهلي، على الهدف الثاني الذي أحرزه فريق الوحدة عبر الفرنسي يوسف نياكات بالدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول بين الفريقين.

وتُقام مباراة الراقي والوحدة في الشرائع ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميلويفيتش يضع يديه على رأسه !

ومر نياكات بطريقة مهارية أكثر من رائعة ليُسدد الكرة بكل قوة في شباك محمد العويس حارس الراقي، لتعرض عدسات الكاميرا المدرب ميلويفيتش وهو يضع يديه على رأسه متحسرًا كون الراقي كان متقدمًا بنتيجة 2/ 1 ولم يحافظ على تفوقه في النتيجة.

الأهلي يتقدم مرتين ويفشل في الحفاظ على تقدمه:

وكان حسين المقهوي، افتتح التهديف للنادي الأهلي بالدقيقة السابعة ثم سجل سلمان المؤشر الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الـ13، وتعادل بعدها اللاعب حسين العيسى ثم أضاف نياكات لفرسان مكة الهدف الثاني بالدقيقة الـ23.

وإذا نجح الراقي في الفوز على الوحدة فسوف يصبح رصيده 33 نقطة، ليتصدر مؤقتًا دوري المحترفين بفارق نقطة عن الشباب و 3 نقاط عن الهلال، قبل مباراة الشباب والرائد غدًا السبت.







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