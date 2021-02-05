شاهد .. رد فعل مدرب الأهلي بعد هدف الوحدة الثاني بـ دوري محمد بن سلمان

تحسر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الأهلي، على الهدف الثاني الذي أحرزه فريق الوحدة عبر الفرنسي يوسف نياكات بالدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول بين الفريقين.
د24' هدف لـ الوحدة! ⚽#نياكاتي يسجل التعادل#الوحدة 2 : 2 #الاهلي
#الوحده_الاهلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/aBmu7PuTZK
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 5, 2021
وتُقام مباراة الراقي والوحدة في الشرائع ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ميلويفيتش يضع يديه على رأسه !
ومر نياكات بطريقة مهارية أكثر من رائعة ليُسدد الكرة بكل قوة في شباك محمد العويس حارس الراقي، لتعرض عدسات الكاميرا المدرب ميلويفيتش وهو يضع يديه على رأسه متحسرًا كون الراقي كان متقدمًا بنتيجة 2/ 1 ولم يحافظ على تفوقه في النتيجة.
الأهلي يتقدم مرتين ويفشل في الحفاظ على تقدمه:
وكان حسين المقهوي، افتتح التهديف للنادي الأهلي بالدقيقة السابعة ثم سجل سلمان المؤشر الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الـ13، وتعادل بعدها اللاعب حسين العيسى ثم أضاف نياكات لفرسان مكة الهدف الثاني بالدقيقة الـ23.
وإذا نجح الراقي في الفوز على الوحدة فسوف يصبح رصيده 33 نقطة، ليتصدر مؤقتًا دوري المحترفين بفارق نقطة عن الشباب و 3 نقاط عن الهلال، قبل مباراة الشباب والرائد غدًا السبت.