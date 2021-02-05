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شاهد.. شلالات تبوك تجذب المتنزهين
للاستمتاع بالأجواء التي تشهدها المنطقة

شاهد.. شلالات تبوك تجذب المتنزهين

2021/02/05
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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شاهد.. شلالات تبوك تجذب المتنزهين
المواطن - أحمد العطوي - تصوير: أحمد أبو قويني

مع بدء موسم الأمطار في كل سنة تمتاز منطقة شقري وسد وادي الفرشة غرب مدينة تبوك بجريان شلالات من مياه الأمطار تتساقط من أعالي القمم الموجودة بها لتشكل لوحة فنية متميزة.

عدسة “المواطن” رصدت هذه الشلالات جرّاء الحالة الجوية الممطرة، والتي شهدتها المنطقة فجر اليوم، ورصدت تواجد المتنزهين الذين يحرصون مع تساقط الأمطار على هذه المنطقة على التواجد مع عائلاتهم والتقاط الصور والتخييم بجوارها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداءً من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة.

 

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